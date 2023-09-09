В МИД России рассказали о возросшей доле нацвалют в расчетах РФ и Китая МИД России: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превысила 80%

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Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем превысила 80%, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. Он подчеркнул, что в начале 2022 года этот показатель находился на уровне 25%, тогда как сейчас торги парой рубль/юань на Московской бирже превысили по объемам торги долларом США.

Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время — уже свыше 80%,— сказал Зиновьев.

Он добавил, что экономические операторы КНР и России массово уходят от «токсичных» валют Запада и выбирают рубль и юань как более надежные и безопасные средства расчетов. Зиновьев подчеркнул, что Москва и Пекин ищут способы «облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно».

В начале августа сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в январе — июле 2023 года вырос на 36,5% и достиг $134,104 млрд. За семь месяцев КНР ввезла в РФ товаров на $62,545 млрд, рост по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 73,4%, а поставки из РФ в КНР возросли на 15,1%, составив $71,559 млрд.