Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-июле 2023 года вырос на 36,5% и достиг $134,104 млрд, сообщает Главное таможенное управление КНР. По его данным, за семь месяцев Китай ввез в Россию товаров на $62,545 млрд, рост по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 73,4%, а поставки из РФ в КНР возросли на 15,1%, составив $71,559 млрд.

Согласно опубликованным данным, положительное сальдо России в январе-июле составило $9 млрд, сократившись по сравнению с первыми семью месяцами 2022 года почти в 2,7 раза.

В июле 2023 года объем торговли между Москвой и Пекином достиг $19,48 млрд. По сравнению с июнем он упал на 6,4%. Импорт из России в месячном исчислении уменьшился на 18,3%, до $9,2 млрд.

По итогам 2022 года товарооборот между двумя странами вырос на 29,3% и составил рекордные $190,271 млрд.

Ранее врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сообщил, что после того как страны Евросоюза отказались от торговли с Россией, на их место пришли Китай, Индия, Турция и Азербайджан. По его словам, этим государствам удалось полностью заместить ЕС во внешней торговле с Москвой. Южные и восточные направления развиваются очень активно, добавил Давыдов. Отдельно он отметил, что товарооборот с Китаем уже в 2023 году может преодолеть планку в $200 млрд.