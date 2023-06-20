В ФТС назвали страны, которые заменили Европу в торговле с Россией Врио главы ФТС: Китай, Индия, Турция и Азербайджан заменили страны ЕС в торговле с Россией

После того, как страны Евросоюза отказались от торговли с Россией, на их место пришли Китай, Индия, Турция и Азербайджан, рассказал в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. По его словам, этим государствам удалось полностью заместить ЕС во внешней торговле с Россией.

Свято место не бывает пусто. Очень серьезно растет Китай. <...> Также активно растут торговые обороты с Индией, Турцией, Азербайджаном. Эти страны уже заместили нам торговлю с Европой: южные и восточные направления развиваются очень активно, — сказал Давыдов.

Отдельно он отметил, что товарооборот с Китаем уже в 2023 году может преодолеть планку в $200 млрд.

Как заявил ранее директор Института торговой политики НИУ ВШЭ доктор экономических наук Александр Данильцев, Россия остается основным поставщиком топлива на европейский рынок, поэтому торговля энергоресурсами со странами ЕС традиционно сохраняет положительное сальдо. Он уточнил: несмотря на введенные антироссийские санкции и нефтяное эмбарго, за 2022 год профицит торговли России и Евросоюза составил $137,8 млрд.