Экономист объяснил, почему Европа остается в лидерах по торговле с Россией Экономист Данильцев назвал энергоресурсы основной составляющей торговли России с ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия остается основным поставщиком топлива на европейский рынок, поэтому торговля энергоресурсами со странами ЕС традиционно сохраняет положительное сальдо, рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» директор Института торговой политики НИУ ВШЭ доктор экономических наук Александр Данильцев.

Ситуация сохранилась из-за того, что продолжаются поставки сырьевых энергетических товаров. Это традиционное положение, которое качественно не меняется. У нас с ЕС всегда была торговля с положительным сальдо, — объяснил эксперт.

Он уточнил: несмотря на введенные антироссийские санкции и нефтяное эмбарго, за 2022 год профицит торговли России и Евросоюза составил $137,8 млрд.

Эмбарго ЕС на импорт энергоресурсов повлияло на положение. Как минимум по объемам. Однако экспорт сохраняется, следовательно, торговый баланс сохраняется, — подчеркнул эксперт.

Издание напоминает, что по итогам 2022 года наибольше показатели торгового профицита РФ оказались у стран Евросоюза — $137,8 млрд, Турции — $49,5 млрд, Китая — $38 млрд и Индии — $31,8 млрд. Однако прогнозируемое падение экспорта в Европу к концу 2023 года изменит расстановку, так как ожидается, что Россия окончательно переориентируется на азиатское направление.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день по сравнению с показателями за февраль 2023 года.