Россия сокращает добычу нефти Новак: Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

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Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день по сравнению с показателями за февраль 2023 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, мониторинг ситуации с нефтью будет проводиться по независимым источникам.

Целевой уровень добровольного сокращения добычи составляет 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня до конца 2023 года. <...> Россия подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения добычи нефти, — подчеркнул вице-премьер.

Он заявил, что зарубежная пресса распространяет множество слухов и спекуляций касательно добычи нефти в России. Так, Новак отметил, что ряд СМИ писали о росте экспорта нефти после мониторинга морских отгрузок, и ипризвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее Новак уже заявлял, что в 2023 году сохраняются риски снижения добычи нефти на территории России. При этом он утверждал, что добыча нефти будет сокращена на 500 тысячей баррелей в сутки в марте 2023 года. При этом страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка», а нефтяные компании России не обращались с просьбами разрешить им осуществлять поставки нефти или нефтепродуктов по потолкам цен, говорил вице-премьер.