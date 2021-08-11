В Германии рекордно выросли цены

Продовольственные цены в Германии в годовом выражении выросли на 3,8%. Это рекордный показатель с 1993 года, сообщается на сайте Федерального статистического управления страны.

Отмечается, что инфляция связана в том числе с ростом цен на энергоносители. В июне потребительские цены подскочили на 2,3% в годовом выражении.

Главная экономика Европы столкнулась с тем, что с июля 2020 года по июль 2021 года стоимость товаров увеличилась на 3,4%, что оказалось выше среднего.

Инфляция в странах Евросоюза поднялась до рекордных значений после того, как начали смягчать коронавирусные ограничения. Потребительские цены в мае выросли на 2% в годовом выражении, что превысило прогнозы экономистов.

Ранее сообщалось, что очередной рекорд установила спотовая цена на газ в Европе, впервые взлетевшая до $484 за тысячу кубометров с марта 2018 года. Причинами скачка цен являются новое подорожание сжиженного природного газа (СПГ) в Азии, низкий уровень запасов в хранилищах Европы и снижающиеся поставки СПГ.