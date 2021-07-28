Цены на газ в Европе рекордно возросли

Очередной рекорд установила спотовая цена на газ в Европе, впервые взлетевшая до $484 за тысячу кубометров с марта 2018 года. Цена газа начала активный рост на этой неделе, сообщает «Интерфакс».

Издание отмечает , что спотовые цены побили исторический рекорд на хабе TTF в Нидерландах. Там стоимость тысячи кубометров за день выросла на 5%, составив $484.

Причинами скачка цен являются новое подорожание сжиженного природного газа (СПГ) в Азии, низкий уровень запасов в хранилищах Европы и снижающиеся поставки СПГ.

Сентябрьский фьючерс по азиатскому спотовому индексу Platts JKM достиг $529 за тысячу кубометров, а самый дорогой контракт предстоящей зимы (на февраль 2022 года) стоит $570.

Ранее стало известно, что киевские заявления о предстоящем обращении к России за газом, не соответствует действительности, рассказал политический эксперт Семён Уралов. Как утверждает специалист, у Киева собственного газа с лихвой хватит для внутреннего пользования. По его словам, газовый бизнес на Украине устроен так, что свой газ продаётся по рыночным ценам в Европу, а российский, получается, со скидками и перепродаётся.