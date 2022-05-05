В Германии предупредили о возможном дефиците бензина Министр экономики ФРГ Хабек: эмбарго на нефть из России может привести к дефициту бензина

Роберт Хабек / Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что после введения эмбарго на российскую нефть восточная часть страны может столкнуться с дефицитом бензина. Это может продлиться некоторый промежуток времени, отметил он в эфире RTL Direkt.

К сожалению, нельзя исключать, что действительно возникнет дефицит. Мы сможем решить это, но может произойти так, что ограниченное количество времени будет слишком мало нефти и потому слишком мало бензина. Этого нельзя исключать, — подчеркнул чиновник.

По его словам, власти стараются сделать так, чтобы подобного не случилось. Восток Германии получает бензин с НПЗ, который расположен в городе Шведт и использует энергоресурсы из России.

Ранее стало известно, что Роберт Хабек заявил о возможном росте цен после введения эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. По его словам, временные рамки полного отказа от энергоресурсов из России составят 180 дней. Хабек отметил, что за этот период цены на внутреннем рынке страны могут значительно увеличиться. Однако Германия, со слов министра, может себе позволить отказ от нефти из России.