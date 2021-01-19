В Германии поддержат «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/f6ad9478-5a5c-11eb-a082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa

В Германии создали экологический фонд, который, помимо его основных функций, поможет защитить интересы участников «Северного потока — 2». Об этом сообщил министр энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель.

Политик отметил, что служба по надзору за фондами признала правоспособность новой организации. Таким образом, в службе поддержали создание фонда, который призван помочь участникам СП-2.

Фонд учреждён и сейчас ведёт свою собственную жизнь, — сказал Пегель. Его слова приводит газета Schweriner Volkszeitung.

Напомним, 7 января парламент Мекленбурга — Передней Померании поддержал идею создания фонда. Цели фонда так или иначе направлены на сохранение экологии и окружающей среды. Так, газопровод из России в ФРГ строится с соблюдением всех международных экологических норм и не вредит окружающей среде.

Стоит заметить, что в 11 пунктах целей фонда стоит графа «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток — 2». Несмотря на это, некоторые политики выступили с резкой критикой относительно создания подобного фонда.

Некоторым политикам Германии не понравилось такое одобрение сотрудничества с Россией на федеральном уровне. Они предположили, что региональные власти действуют не только в своих интересах, но в интересах Москвы и компании «Газпром».

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает, что общая мощность потока составит порядка 55 млрд куб. м в год. На текущий день проект завершён на 94%.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва сожалеет о том, что США оказывают на проект строительства газопровода «Северный поток — 2» грубое и незаконное давление.