В Германии назвали способы давления на Россию из-за СП — 2

Берлин может приостановить некоторые форматы сотрудничества и двусторонние встречи с Москвой, чтобы оказать давление на Россию и не допустить использования ею энергоресурсов в качестве оружия. Об этом посольство Германии в США уведомило американский Конгресс, сообщает портал Axios.

Что касается вариантов на национальном уровне... при необходимости, приостановление некоторых двусторонних политических встреч или отдельных форматов сотрудничества с Россией, насколько это необходимо и целесообразно, — говорится в тексте послания дипломатов законодателям.

Ранее сообщалось, что кабмин ФРГ призвал Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2». В Берлине считают, что рестрикции подорвут обязательства, данные ФРГ в совместном заявлении и ослабят доверие к Вашингтону.

Власти Германии также заверили, что настроены на успешную реализацию двусторонних договорённостей с целью укрепления энергобезопасности Европы и Украины и удержания России от злоупотребления газопроводом.

Против новых санкций в отношении СП — 2 выступила и администрация президента США Джо Байдена. По данным СМИ, Белый дом не хочет мешать экономическим интересам ФРГ, связанным с газопроводом.