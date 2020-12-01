В Германии нашли способ обойти санкции США против «Северного потока — 2»

Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг намерен создать специальный фонд по защите климата в целях обхода санкций, выдвинутых Соединёнными Штатами в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Фонд по защите климата будет необходим, чтобы классифицировать газопровод «Северный поток — 2» в качестве одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании. Кроме того, он призван способствовать успешному завершению проекта,
Издание уточняет, что для решения этой задачи фонд намерен создать специализированное коммерческое предприятие, услуги и продукты которого будут служить исключительно в целях завершения строительства «Северного потока — 2». Таким образом, компании Германии, которым угрожают санкции Соединённых Штатов, будут взаимодействовать с российской стороной при помощи экономических инструментов, предоставляемых фондом.
Вместе с тем, по информации газеты, с технической точки зрения, ни одна компания не будет осуществлять прямого взаимодействия с «Северным потоком — 2». В связи с этим на них не будут распространяться санкции США.
Ранее стало известно, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG намерен 5 декабря возобновить прокладку газопровода. По словам представителя Морского и гидрографического агентства Германии, предполагается, что Nord Stream 2 будет использовать судно «Академик Черский». В самой компании отметили, что судно, которое будет задействовано для укладки труб, назовут позднее. Оператор также отказался комментировать детали дальнейших работ.
До этого Nord Stream 2 AG сообщал, что планирует возобновить работы с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Под эти требования подходит якорный трубоукладчик «Фортуна», который сейчас стоит в немецком Висмаре.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).
Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. В ответ Москва прислала свои спецкорабли. К началу мая они добрались до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта Nord Stream 2 и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.
Как заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, закончить строительство и запустить «Северный поток — 2» теоретически возможно в первом квартале следующего года. Он отметил, что желание закончить проект в кратчайшие сроки связано с победой на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии. При этом Маринченко не исключил юридических или логистических трудностей «в последний момент», писал NEWS.ru.