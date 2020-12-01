В Германии нашли способ обойти санкции США против «Северного потока — 2»

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Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг намерен создать специальный фонд по защите климата в целях обхода санкций, выдвинутых Соединёнными Штатами в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Фонд по защите климата будет необходим, чтобы классифицировать газопровод «Северный поток — 2» в качестве одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании. Кроме того, он призван способствовать успешному завершению проекта, передаёт Bild со ссылкой на собственные источники.

Издание уточняет, что для решения этой задачи фонд намерен создать специализированное коммерческое предприятие, услуги и продукты которого будут служить исключительно в целях завершения строительства «Северного потока — 2». Таким образом, компании Германии, которым угрожают санкции Соединённых Штатов, будут взаимодействовать с российской стороной при помощи экономических инструментов, предоставляемых фондом.

Вместе с тем, по информации газеты, с технической точки зрения, ни одна компания не будет осуществлять прямого взаимодействия с «Северным потоком — 2». В связи с этим на них не будут распространяться санкции США.

Ранее стало известно, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG намерен 5 декабря возобновить прокладку газопровода. По словам представителя Морского и гидрографического агентства Германии, предполагается, что Nord Stream 2 будет использовать судно «Академик Черский». В самой компании отметили, что судно, которое будет задействовано для укладки труб, назовут позднее. Оператор также отказался комментировать детали дальнейших работ.

До этого Nord Stream 2 AG сообщал, что планирует возобновить работы с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Под эти требования подходит якорный трубоукладчик «Фортуна», который сейчас стоит в немецком Висмаре.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. В ответ Москва прислала свои спецкорабли. К началу мая они добрались до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта Nord Stream 2 и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.

Как заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, закончить строительство и запустить «Северный поток — 2» теоретически возможно в первом квартале следующего года. Он отметил, что желание закончить проект в кратчайшие сроки связано с победой на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии. При этом Маринченко не исключил юридических или логистических трудностей «в последний момент», писал NEWS.ru.