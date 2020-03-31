https://static.news.ru/photo/527d1b92-73e1-11ea-9d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложил отменить для всего медперсонала страны на период пандемии фискальную нагрузку в виде подоходного налога (НДФЛ).

Кроме того, Зубарев предложил организовать офлайн- и онлайн-группы для психологической поддержки медиков, пишет RT. По его словам, данная система в последствии сможет работать на постоянной основе.

Депутат также напомнил, что в России для борьбы с коронавирусом были привлечены студенты-медики, аспиранты, ординаторы — пакет льгот должен действовать в том числе и на них.

Полагаем, что подобные меры поддержки всего медицинского сообщества, включая продукты социально-психологической гигиены для отрасли, смогут способствовать личной эффективности каждого сотрудника в это сложное время и общему повышению качества услуг, оказываемых в сфере здравоохранения России в целом, — говорится в обращении.

Как ранее писал NEWS.ru, российские военные медики смогут помочь своим гражданским коллегам в борьбе с COVID-19. Они могут предоставить свои госпитали, чтобы размещать там больных при обострении ситуации в стране.