В ГД предложили давать скидки на обучение усердным студентам

https://static.news.ru/photo/0e7b16ae-d5d6-11ea-9078-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Студенты, обучающиеся на коммерческой основе и не имеющие академических задолженностей могут рассчитывать на скидку по оплате обучения, следует из подготовленного комитетом Госдумы РФ по образованию законопроекта.

Такая мера, по мнению авторов документа, позволит поддержать семьи прилежных студентов и мотивировать молодёжь лучше учиться. В ближайшее время законопроект об изменениях в ст. 101 федерального закона «Об образовании в РФ» будет внесён в нижнюю палату, пишут «Известия».

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, на данный момент российские студенты-отличники могут перевестись с коммерческого на бюджетное отделение, но на практике такой возможностью может воспользоваться небольшое число учащихся, так как места «на бюджете» освобождаются крайне редко.

Во многих вузах их очень мало, а обучение стоит недешёво, поэтому семьи выкраивают последние деньги из семейного бюджета или оформляют кредиты на эти цели, — также говорится в записке.

Опрошенные изданием представители вузов считают, что у руководства учебных заведений инициатива не найдёт отклика, так как вузы испытывают дефицит средств.

Как писал NEWS.ru ранее, Минобрнауки России не рассчитывает, что к 2024 году все места в вузах станут бюджетными. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Дмитрий Афанасьев.