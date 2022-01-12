В «Газпроме» сообщили, что запасы газа в Европе достигли минимума

Из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины всех имеющихся запасов газа, сообщается в Telegram-канале компании «Газпром». Отмечается, что в данный момент запасы газа находятся на минимальных для этого сезона уровнях за всю многолетнюю историю наблюдений.

По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объёма газа, закачанного в прошлом году. На 10 января отбор достиг 55,6%, или 26,6 млрд куб. м газа, — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за резкого потепления в Европе существенно снизило поставки российского газа в первую неделю января. Прокачка по газопроводу Ямал — Европа осталась нулевой, через «Турецкий поток» сократилась на треть, а среднесуточный объём поставок газа в Европу через Украину с 1 по 9 января упал до 54 млн кубометров, что на 55% меньше, чем в предшествующие десять дней декабря 2021 года. Отмечалось, что европейские клиенты «Газпрома», ожидая тёплой зимы, минимизируют текущие закупки и используют имеющиеся запасы газа.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что в ближайшие два месяца Европа рискует остаться без газа из-за морозной погоды и низких запасов голубого топлива в хранилищах. Авторы материала отмечают, что предпосылками к топливному кризису стали переход к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа. В издании считают, что единственным выходом из ситуации являются дополнительные поставки газа из России по «Северному потоку — 2» или действующим маршрутам.