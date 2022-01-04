Bloomberg: в Европе может закончится газ через два месяца

В ближайшие два месяца Европа рискует остаться без газа из-за морозной погоды и низких запасов голубого топлива в хранилищах, такой прогноз озвучило американское издание Bloomberg. Авторы материала отмечают, что предпосылками к топливному кризису стали переход к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа.

Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ, — сказано в статье.

При этом публицисты заявили, что в прошлом году в европейских странах упала выработка электроэнергии из-за непостоянства ветроэнергетики и солнечной энергетики. Эксперты в области энергетики считают, что единственным выходом из ситуации являются дополнительные поставки газа из России по «Северному потоку — 2» или действующим маршрутам.

Ранее сообщалось, что биржевая цена на газ в Европе снова поднялась выше $1000 за одну тысячу кубометров. Таким образом, стоимость топлива превысила предыдущие рекордные показатели, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость февральских фьючерсов при открытии торгов 4 января составила $1028,2.