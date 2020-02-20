https://static.news.ru/photo/9b72ec0e-53b7-11ea-9a57-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/facebook.com

Совет директоров энергетической корпорации утвердил несколько кадровых перестановок. Руководство приняло отставку главного бухгалтера Елены Васильевой и назначило на её место Михаила Россеева, который избран заместителем председателя правления сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении ПАО «Газпром».

Васильева оставила должность главного бухгалтера из-за выхода на пенсию. Также от должности освобождён зампредправления и руководитель аппарата правления корпорации Михаил Середа. При этом ликвидируется и сама должность, а Середа займёт пост заместителя гендиректора ООО «Газпром экспорт». Кроме того, он станет директором новой 100% дочерней компании холдинга ООО «Газпром трейдинг».

Помимо этого, в холдинге произошли и другие кадровые перестановки. Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Томск» анатолий Титов уходит на пенсию. На его место назначен Владислав Бородин. До этого он занимал в «Газпроме» должность замначальника департамента 645.

На пенсию уходит и гендиректор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев. Вместо него эти обязанности будет выполнять Олег Николаев, ранее занимавший должность главного инженера — первого заместителя генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург».

Руководить департаментом 512, который отвечает за экономическую деятельность корпорации теперь будет Дмитрий Хандога. До этого он был заместителем руководителя этого подразделения. Начальник Хандоги Павел Одеров переходит на должность замгендиректора по внешнеэкономической деятельности «Газпром нефть» и заместителем гендиректора «Газпром экспорт».

Замначальника управления 201 департамента Вячеслав Коптелов теперь будет выполнять обязанности руководителя аппарата правления.

Как писал NEWS.ru, доходы членов правления «Газпрома» в 2019 году уменьшились почти вдвое — до 1,33 млрд рублей. В 2018 году эта сумма составляла 2,55 млрд рублей.