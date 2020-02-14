https://static.news.ru/photo/ec39c7dc-4f81-11ea-bc43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Seeger/dpa/Global Look Press

Доходы членов правления «Газпрома» в 2019 году уменьшились почти вдвое — до 1,33 млрд рублей. В 2018 году эта сумма составляла 2,55 млрд рублей.

При этом суммарная зарплата топ-менеджеров в 2019 году составила более 821 млн рублей, ещё 479,5 млн было направлено на премии, а 31,1 млн — на «иные виды вознаграждений», сообщает газета «Ведомости».

Издание отмечает, что правление «Газпрома» составляют 14 человек и снижение их доходов связано с уменьшением суммы годовых бонусов. Однако источник газеты отметил, что правление монополии не лишилось денег, а получит их позднее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский «Газпром» направил Министерству финансов предложения, касающиеся льгот по НДПИ с 2022 года для новых месторождений. Об этом сообщил зампред компании Фамил Садыгов. По его словам, в настоящее время «Газпром» ведёт переговоры по данному вопросу. Садыгов также уточнил, что предложение не окажет влияния на трёхлетний бюджет.