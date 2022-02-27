В «Газпроме» рассказали о нехватке газа в Европе

Из европейских подземных хранилищ отобран весь закачанный летом газ. Общий остаток топлива в ПХГ Европы составляет 29,5%. Об этом сообщает «Газпром» в своём Telegram-канале со ссылкой на Gas Infrastructure Europe. В компании отметили, что для восполнения запасов к следующей зиме придётся закачать «такие значительные объёмы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались».

На 26 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21,5% (на 7,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 47 млрд куб. м — 100% закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году — 0. Общий остаток газа в ПХГ Европы — 29,5%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 70,6%, Франции — на 77,1%, — говорится в сообщении.

«Газпром» отмечает, что обычно отбoр газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта — середины апреля. Таким образом, теперь отбор будет идти из объёмов, которые были зaкачаны в хранилища Европы ещё рaньше, — в 2020-м и предыдущие годы.

Официальный представитель «Газпрома» Сергея Куприянов ранее заявил, что компания осуществляет подачу российского газа через территорию Украины в штатном режиме. По его словам, транзит газа осуществляется в соответствии с заявками европейских потребителей.