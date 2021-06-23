В ФРГ заявили о возможности компромисса с США по «Северному потоку — 2»

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в эфире радиостанции «Дойчландфунк» заявил о возможности компромисса между Берлином и Вашингтоном по теме «Северного потока — 2».

При этом он не стал раскрывать подробности данного переговорного процесса, однако отметил, что главный вопрос — защита интересов Украины и избежание её зависимости и других стран Восточной Европы.

Я думаю, что если все эти аспекты сложить вместе, то компромиссные решения будут возможны, — подчеркнул Альтмайер.

Он также добавил, что стороны договорились общаться друг с другом, и выразил оптимистичный настрой по поводу прихода к подходящему решению.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил помощник президента США Джейк Салливан.