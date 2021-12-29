В ФРГ сообщили об отсутствии изменений в сертификации СП-2

Изменений в ситуации вокруг сертификации оператора «Северного потока — 2» на данный момент нет, сообщили ТАСС в Федеральном сетевом агентстве ФРГ. Представитель ведомства отметила, что документы о реорганизации, необходимые для продолжения сертификации, от оператора пока не поступали.

Наше сообщение для прессы от 16 ноября по-прежнему является актуальным, — отметила она.

Ранее глава регулятора ФРГ Йохен Хоман сообщил, что не ожидает решения по сертификации оператора «Северного потока — 2» в первой половине 2022 года. По его словам, процесс сертификации продолжится, когда ведомству будут представлены соответствующие документы.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что проблемы не закончатся у «Северного потока — 2» даже после того, как газопровод удастся сертифицировать. По его словам, главным противником проекта является Польша и она будет мешать запуску газопровода до последнего, оспаривая решение в суде. Юшков подчеркнул, что в Польше не собираются выяснять, соответствует ли газопровод европейским требованиям, а постараются любыми способами доказать, что «Северный поток — 2» следует остановить.