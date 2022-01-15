В ФРГ не одобрили отключение России от системы SWIFT

Отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, в рамках одной из мер Запада против РФ, сильно ударит по экономике, и не только по российской, а также и других государств, считает будущий глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц. Он отметил, что данный шаг усугубит также и немецкую экономику, передаёт издание ZDF.

Политик призывает отказаться от этой идеи, сравнивая подобный шаг с «атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг».

Отключение России от SWIFT — одна из возможных санкций против страны на рассмотрении у США, которые, по их словам, будут готовы воплотить её в случае эскалации конфликта на Украине.

Если произойдёт что-то подобное (отключение РФ от SWIFT. — NEWS.ru), я думаю, произойдёт массовый экономический спад, — заявил он.

Это навредит как России, так и Германии, убеждён будущий лидер ХДС.

Но экономический ущерб не ограничится только Россией и рядом европейских стран, данная мера затронет и мировую торговлю, уверен Мерц.

Ранее немецкий политик высказался в отношении ограничительных мер против газопровода «Северный поток — 2», напомнив, что данный проект, как и любая инициатива в сфере энергетики, не является чисто экономическим, и против него вводить санкции смысла нет. Он также заявил, что признание данного проекта только экономическим — большая ошибка, которую уже вряд ли можно исправить.

Он считает, что «исправлению ошибки» мешает то, что построенный газопровод «разделяет Европу». При этом Мерц указал, что «Северный поток — 2» сейчас «не может быть сертифицирован».

Значительное ухудшение экономики стран Запада в случае отключения РФ от SWIFT предсказал не только политик Мерц, но и немецкий эксперт в области экономики Оливер Хермес. Он считает, что западные банки в такой ситуации потеряют миллиарды.