В ХДС назвали бессмысленными санкции против «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2», как и любая инициатива в сфере энергетики, не является чисто экономическим проектом, однако вводить санкции против него нет смысла, заявил кандидат на пост главы германского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Признавать трубопровод только экономическим проектом и было ошибкой, которую уже почти не исправить, отметил он в интервью для газет редакционной группы FUNKE.

Российская военная активность на границе с Украиной требует дальнейших санкций со стороны Евросоюза. «Северный поток — 2» для этого вряд ли подойдёт, — подчеркнул Мерц.

Он считает, что «исправлению ошибки» мешает то, что построенный газопровод «разделяет Европу». При этом Мерц указал, что «Северный поток — 2» сейчас «не может быть сертифицирован».

Ранее стало известно, что Австрия продолжает поддерживать «Северный поток — 2» и ожидает его скорого запуска, заявил новый канцлер республики Карл Нехаммер. Сам же газопровод нельзя использовать в политических целях, а его запуск отвечает целям всей Европы, включая Германию, отметил он. Нехаммер добавил, что европейским странам важно обеспечивать собственное энергоснабжение.