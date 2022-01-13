В Германии заявили, что отключение РФ от SWIFT навредит Западу

Отключение России от системы SWIFT создаст серьёзные проблемы для экономики стран Запада, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. Кроме того, западные банки в такой ситуации потеряют миллиарды, отметил он в интервью WirtschaftsWoche.

Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому её отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке, — пояснил экономист.

Хермес считает, что если Россию всё-таки отключат от международной системы платежей, то она усилит свои экономические санкции с Китаем. При таком развитии событий, уверен специалист, Запад «не получит никакого выигрыша».

Он добавил, что отключение России от SWIFT приведёт к экономическим потерям для финансовых организаций, которые с ней работают.

Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл, — заключил Хермес.

Ранее стало известно, что отключение России от системы SWIFT не выгодно никому, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, в этом случае Европа будет вынуждена отказаться от российских товаров. Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасном формате.