Силуанов: отключение России от SWIFT не выгодно никому

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отключение России от системы SWIFT не выгодно никому, передаёт ТАСС. По его словам, в этом случае Европе будет вынуждена отказаться от российских товаров. Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасном формате.

Отключение России от системы SWIFT никому не принесёт пользы, для этого Европа вынуждена будет отказаться от российских товаров, — отметил глава ведомства.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что считает отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT маловероятной и очень серьёзной мерой. Однако банкир не думает, что до этого дойдёт.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский также назвал отключение России от системы SWIFT маловероятным. Он добавил, что для него остаётся полной загадкой, как американцы намерены реализовать свои угрозы по отключению РФ от международной банковской системы. Несмотря на то что эти намерения вызывают сомнения, у США всё же есть определённые рычаги давления, признал дипломат.

Но Россия готова к любым неожиданностям, заверил сотрудник МИД.