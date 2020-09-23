В ФНС оценили влияние коронавируса на налоговую систему России

https://static.news.ru/photo/571cf6e0-fdbb-11ea-9bb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров подвёл итоги работы ведомства за первые восемь месяцев 2020 года.

Заседание руководства ФНС прошло в онлайн-режиме, сообщает телеканал «360». По словам Егорова, возглавляемое им ведомство сумело адаптироваться к реалиям пандемии коронавируса и осуществило свои функции в полной мере. Динамика поступления налогов за весь указанный период сохранялась на приемлемом уровне.

С января по сентябрь федеральный бюджет получил 2,7 трлн рублей за счёт налога на прибыль, 2,6 трлн от налога на добавленную стоимость и 2,5 трлн от налога на добычу физических лиц. Налог на добычу полезных ископаемых принёс 2,6 трлн рублей. После начала постепенного снятия ограничительных мер по коронавирусу фиксируется снижение разрыва между динамикой налоговых поступлений текущего и прошлого годов. За первые восемь месяцев 2020 года на 2,6% снизились поступления по нефтегазовым доходам. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, положительную динамику показали страховые взносы — в бюджет поступило 4,56 трлн рублей, что на 2% больше прошлогоднего показателя.

О восстановлении деловой активности сигнализируют данные автоматизированной системы контроля применения контрольно-кассовой техники (АСК ККТ). Выручка предпринимателей постепенно восстанавливается, в июле она прибавила 3,7% к показателю марта, в августе — 4%.

В первом полугодии 2020 года на 65% снизилось количество проверок — с 4,9 до 1,7 тысячи. Свою роль в этом сыграл мораторий на проверки бизнеса, введённый властями страны. В результате сумма поступлений по контрольно-аналитической работе снизилась до 135 млрд рублей (на 15%). В то же время поступления по аналитической работе увеличились до 64 млрд рублей (на 4,5%). 48% от этих средств уплатили добровольно вне рамок налоговых проверок.

Из-за пандемии в РФ приостановили взимание задолженностей. Из-за этого совокупный долг вырос более чем на 300 млрд рублей.

За счёт этой меры удалось обеспечить почти полностью бесконфликтные отношения с налогоплательщиками в период активной фазы ограничений деловой активности, — отметил глава ФНС.

Егоров напомнил и о других мерах поддержки налогоплательщиков в сложный период, которые предприняло государство. 2,2 млн компаний с 7,5 млн работников получили субсидии на сумму 90,9 млрд рублей. 293 тысячи компаний получили субсидии на дезинфекцию и профилактику на сумму 11,6 млрд рублей. 2 млн субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались освобождением от уплаты налогов и взносов за второй квартал 2020 года, сэкономив таким образом в общей сложности 75 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал об инициативе Минфина, согласно которой механизм единого налогового платежа в России могут начать использовать не только физические лица, но и организации и индивидуальные предприниматели.