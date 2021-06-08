В Финляндии решили сократить закупки российской нефти

https://static.news.ru/photo/67ef37fe-c83f-11eb-9728-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мере перехода к «зелёной» энергетике Финляндия может ещё больше сократить импорт нефти из России. Об этом РБК сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. В первом квартале текущего года импорт сырья из России в эту страну уменьшился на 25%.

Сейчас доля импорта в энергопотреблении страны составляет 60%. Три четверти импорта формируют нефть и газ, из объёма которых более 60% ввозятся из России. Углеродно-нейтральность, безусловно, сократит потребление нефти, что скажется также на импорте из России, — заявил Хаависто.

Он отметил, что правительство Финляндии поддерживает внедрение низкоуглеродных решений в энергетике, которые способствуют сокращению объёма выбрасываемых парниковых газов и используемых невозобновляемых ресурсов. Власти страны ставят целью сделать Финляндию углеродно-нейтральной к 2035 году.

Финляндия уже не первый год сокращает закупки нефти у России — в 2020 году импорт упал на 16% по сравнению с 2019-м. В первом квартале 2021 года импорт сырья из России уменьшился ещё на четверть.

В апреле 2021 года закупки упали до 0,4 млн тонн. Это на 63% меньше, чем было в апреле прошлого года. В годовом выражении импорт нефти из России составил 2,1 млн тонн. Ведущий финский нефтепереработчик Neste Oil раньше работал в основном на российском сырье, сейчас компания намерена переоборудовать НПЗ под возобновляемые энергоносители.