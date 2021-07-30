В Европе начали подготовку к «концу света»

Представители Еврокомиссии (ЕК) разработали руководство, призывающее местные предприятия проверить качество новых дорог и объектов энергетического сектора. Эти меры станут защитой на случай возможной глобальной катастрофы, сообщает Reuters.

Отмечается, что дополнительную финансовую поддержку от ЕС получат только те организации, которые заранее подготовятся к последствиям глобального потепления (климатическим изменениям).

Согласно новым требованиям, автомобильные и железнодорожные дороги, а также электростанции должны быть надёжно защищены от наводнений и засух. Руководство Еврокомиссии предписало застройщикам учитывать возможные риски при корректировке проектов в связи с выявленными уязвимостями систем безопасности на случай «конца света».

Компании также обязали рассчитать объём выбросов парниковых газов новых предприятий с целью достичь к 2050 году нулевых уровней загрязнения окружающей среды. В ЕК отметили, что для специального фонда поддержки «заботящихся о климате» предприятий выделят €17,5 млрд.

В комиссии также подчеркнули, что эти средства пойдут на переход экономик «грязных» регионов, зависящих от ископаемого топлива, к более экологичным видам производства.

Ранее эксперты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) предсказали российским компаниям уход с европейских рынков из-за введения в ЕС углеродного налога.

По их мнению, этот денежный сбор может в долгосрочной перспективе привести к дискриминации внешних производителей (не входящих в ЕС, включая российских), вызвав у компаний необоснованные траты. Общий же ущерб для отечественных компаний может составить до 160 млрд рублей в год, считают аналитики.