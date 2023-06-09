В Центробанке назвали сроки восстановления российской экономики Набиуллина ожидает возвращение российской экономики к докризисному уровню в 2024 году

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Экономика России сможет вернуться к докризисному уровню в 2024 году, передает Telegram-канал Центробанка слова главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. Она отметила, что точками роста на данный момент стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение, розничная торговля, сектор услуг и обрабатывающая промышленность,

Мы подтверждаем нашу решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем. В условиях нарастающего инфляционного давления мы допускаем возможность, что для удержания инфляции понадобится повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях, — указано в сообщении Банка России.

9 июня Банк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции.

Ранее Набиуллина заявила, что в случае ускорения инфляции регулятор может поднять ключевую ставку. По ее словам, вопрос при необходимости может быть рассмотрен на ближайших заседаниях совета директоров. Глава ЦБ подчеркнула, что в 2023 году ожидается продолжение восстановления экономики.