В cенате США намерены вернуть санкции против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/e3b004ec-b9ba-11eb-a317-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих «Северный поток — 2», внесли в Конгресс США 14 сенаторов-республиканцев, сообщает РИА Новости.

Один из авторов документа — сенатор Кевин Крамер заявил , что Белый дом, «рискуя ослаблением глобальных позиций Америки, потворствует ошибочной стратегии Германии». По его мнению, это даст президенту РФ Владимиру Путину рычаг давления на американских союзников в Европе.

Трубопровод Путина нужно остановить, — подчеркнул Крамер.

Сенатор Чак Грасси заявил, что президенту США Джо Байдену следует быть осторожнее, когда власти России хвалят его политические решения. «Недопустимым» назвал решение Белого дома отказаться от санкций против компании — оператора «Северного потока — 2» сенатор Стив Дейнс.

Ранее стало известно, что остановить реализацию российского газопровода «Северный поток — 2» трудно. Вашингтон признаёт данный факт, но верит, что предпринял для достижения этой цели существенные шаги. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.