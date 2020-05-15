В ЦБ рассказали о недобросовестном поведении некоторых банков

https://static.news.ru/photo/641c9cc8-96bf-11ea-a984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые кредитные организации предлагают вместо кредитных каникул менее выгодные программы. Об этом сообщили в Центробанке.

Не все граждане понимают разницу между кредитными каникулами по закону и реструктуризацией кредита или займа по собственной программе кредитора, и кредиторы не разъясняют людям эти особенности, — цитирует «Интерфакс» сообщение регулятора.

В ЦБ назвали такое поведение кредитных организаций недобросовестным. Кроме этого, по сообщению регулятора, некоторые банки скрывают информацию о различных возможностях реструктурировать кредит или заём или размещают её на «глубине сайта».

Отмечается также, что выявлены случаи, когда заёмщиков приглашают с документами в офис, отказываясь принимать заявление о кредитных каникулах дистанционно, хотя должны это делать в соответствии с законом и рекомендациями Банка России.

Как писал NEWS.ru, основной причиной отказов в предоставлении кредитных каникул со стороны банков стало несоответствие заявок критериям программы. Например, часто заявители имеют долг, превышающий установленные параметры. Такое объяснение дала глава Банка России Эльвира Набиуллина.