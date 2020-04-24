Набиуллина назвала основные причины отказа в кредитных каникулах

https://static.news.ru/photo/10d9d27a-8638-11ea-9723-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основная причина отказов в предоставлении кредитных каникул россиянам со стороны банков заключается в несоответствии заявок параметрам реструктуризации долга. Такое объяснение дала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, речь идёт, прежде всего, о превышении суммы кредита, которая больше предельных параметров, установленных в нормативных документах. Есть и ряд технических причин. В том числе — с большим количеством запросов.

Мы видим, что сейчас динамика по одобрению заявок положительная. <...> Мы, безусловно, будем отслеживать эту ситуацию, но мы видим сейчас, что банки более активно стали разворачиваться, — цитирует главу регулятора РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что «для граждан и для малого бизнеса очень важна своевременность этой реструктуризации, понимание того, что не будут начисляться пени, штрафы».

Набиуллина заверила, что банки стараются перенастраивать свою политику в этом отношении, так как понимают, что во многом это позволит поддержать платёжеспособность их будущих заёмщиков.

Ранее NEWS.ru писал, что глава ЦБ признала влияние пандемии коронавируса на российские банки, но назвала невозможным кризис по примеру 2008-го или 2014 годов.