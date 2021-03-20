В ЦБ предложили создать «конвейер» для поддержки компаний перед IPO

https://static.news.ru/photo/d4d35c7e-896f-11eb-8a29-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо создавать среду, где компании смогут расти и привлекать капитал на фондовом рынке. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

По его мнению, рынок капитала не стал источником привлечения средств для российских копаний, «хотя последние IPO были достаточно успешны», поскольку они проводились ИT-компаниями, «которые реализуют новые бизнес-модели с помощью ИT-технологий». Швецов с сожалением констатировал, что защита инвесторов не стала приоритетом государства в отношении как публичных компаний, так и растущих компаний.

Если мы не создадим конвейер поддержки растущих и перспективных компаний с последующим их выходом на IPO, то только на долговом финансировании будет достаточно сложно растить нашу экономику, — цитирует его РБК.

Швецов добавил, что инвестиции в капитал могут стать источником средств на модернизацию экономики и на CAPEX (капитальные затраты компаний). В такой среде компании смогут расти и привлекать капитал на фондовом рынке.

Как писал NEWS.ru, проведённая работа по анализу инвестиций в год пандемии коронавирусной инфекции нового типа в России показала, что в стране за счёт роста инвестиций и ВВП закончилась рецессия.