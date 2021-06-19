В ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам

https://static.news.ru/photo/71d3e50e-d257-11eb-8cf0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что печатание денег и их раздача населению приведёт к инфляции. Об этом она сказала в интервью KP.RU.

Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики, — пояснила она.

Набиуллина добавила, что снижение ставки вызвало резкий рост инфляции. В таком случае курс рубля упал бы, поскольку граждане начали бы переводить сбережения в валюту. Кроме того, из-за отсутствия предсказуемости бизнес перестал бы инвестировать в развитие.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%, ужесточив денежно-кредитную политику впервые с 2018 года. Это второе подряд за год повышение на 0,5 процентного пункта, предыдущее было в апреле.

На фоне пандемии коронавируса ЦБ ставку не повышал, продолжая курс на смягчение кредитных условий, в общей сложности за прошлый год она снизилась с 6,25% до 4,25%. Но теперь регулятор взял курс на возвращение к нейтральному диапазону ставки на уровне 5–6%.