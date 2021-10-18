В бундестаге назвали сроки запуска «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» может быть введён в эксплуатацию до конца 2021 года. Немалую роль в этом должно сыграть похолодание в Европе, по результатам которого идеологические разногласия отойдут на второй план. Об этом заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Гердт уточнил , что многое зависит от погоды: чем скорее в Европе наступят холода, тем быстрее политики начнут руководствоваться прагматическими соображениями, а не идеологическими доктринами. Рядовые же европейцы, по его словам, «просто сметут идеологический маразм», когда в их домах начнёт холодать.

Я думаю, что «Северный поток» будет запущен в кратчайшие сроки. Неделей раньше или позже — уже не играет роли, — пояснил депутат.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зелёные» Роберт Хабек призвал действующее правительство Германии обсудить с Москвой ситуацию на газовом рынке в Европе. Он обвинил Россию в политических играх из-за «Северного потока — 2», который не может получить разрешение на эксплуатацию из-за европейской газовой директивы. Тем не менее политик подчеркнул, что правительство Германии может вынести на обсуждение с Россией данный вопрос.