В Британии назвали новый плюс четырёхдневки

https://static.news.ru/photo/1010ecd2-bf14-11eb-9037-96000091f725_660.jpg Фото: platformlondon/facebook.com

Британские исследователи от экологической организации Platform London сообщили, что преимуществом четырёхдневной рабочей недели является значительное снижение выбросов в атмосферу углекислого газа. Об этом говорится в соответствующем в отчете активистов.

Согласно их подсчётам, при сокращённом графике труда в 2025 году количество выбросов углекислого газа в Британии сократится на 127 млн тонн. Такой показатель равен 20% от нынешнего уровня выбросов Великобритании и превышает совокупный углеродный след Швейцарии.

Как поясняется, такой эффект связан с сокращением энергопотребления и выбросов от транспорта. Исследователи также считают, что сокращение рабочего времени поможет создать новые рабочие места, изменить ценности в обществе, освободить больше времени для отдыха и заботы о близких.

Ранее сообщалось, что переход на четырёхдневку поддерживают только 30% россиян, а 26% высказались против. Ещё 23% затруднились с ответом. В основном на мнение респондентов влияло отсутствие ясности по зарплатам в случае перехода на новый график работы.