В Британии назвали новый плюс четырёхдневки

Британские исследователи от экологической организации Platform London сообщили, что преимуществом четырёхдневной рабочей недели является значительное снижение выбросов в атмосферу углекислого газа. Об этом говорится в соответствующем в отчете активистов.
Согласно их подсчётам, при сокращённом графике труда в 2025 году количество выбросов углекислого газа в Британии
Как поясняется, такой эффект связан с сокращением энергопотребления и выбросов от транспорта. Исследователи также считают, что сокращение рабочего времени поможет создать новые рабочие места, изменить ценности в обществе, освободить больше времени для отдыха и заботы о близких.
Ранее сообщалось, что переход на четырёхдневку поддерживают только 30% россиян, а 26% высказались против. Ещё 23% затруднились с ответом. В основном на мнение респондентов влияло отсутствие ясности по зарплатам в случае перехода на новый график работы.