В Берлине рассказали, как переживут прекращение поставок газа зимой Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что страна переживёт прекращение поставок газа зимой

Роберт Хабек / Фото Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил в интервью германскому журналу Wirtschaftswoche, что Германия сможет справиться с прекращением поставок российского газа уже предстоящей зимой. По его словам, одним из условий этого является экономия энергии, в том числе в частных домохозяйствах.

Если к концу года у нас будут полные хранилища [газа], если две из четырёх арендованных нами плавучих установки [для приёма] СПГ уже будут подключены к сети и если мы существенно сэкономим на энергии, то в случае прекращения поставок российского газа мы сможем в некоторой степени пережить зиму, — отметил Хабек.

При этом он отметил, что два из четырёх зафрахтованных для Германии судна для приёма и регазификации СПГ уже заменяют почти четверть импорта российского природного газа. Тем не менее, по словам Хабека, экономические риски прекращения поставок газа из РФ по-прежнему существуют: даже при упомянутых условиях цены на газ будут очень высокими, а газохранилища в конце зимы опустеют.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что экономика ФРГ сильнее всех в ЕС зависит от поставок по трубопроводам из России. По его словам, Германия не выживет в случае объявления ЕС эмбарго, поскольку заменить российский газ будет нечем. Германия получает газ по трубопроводам из Нидерландов и Норвегии, однако его объём является минимальным.

Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен также сообщил, что для введения Германией эмбарго на российские энергоносители нет никаких оправданий. По его мнению, это станет катастрофой для экономики, которая будет парализована. Топливо нужно для отопления, а также на производствах, особенно в химической отрасли.