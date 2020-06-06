В Азербайджане назвали дату заседания мониторингового комитета ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/483ab394-a828-11ea-83ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева рассказала о проведении заседаний мониторингового комитета ОПЕК+. По её словам, встречи будут проходить каждый месяц.

Такой график посчитали целесообразным участники организации, передаёт РИА Новости. Следующее заседание состоится 18 июня.

6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика, сообщал NEWS.ru. Достигнутые договорённости уже положительно оценили в Кремле.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.