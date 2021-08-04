В АТОР не считают, что Турцию закроют для российских туристов

Туроператоры не видят предпосылок для закрытия Турции для российских туристов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что спрос российских туристов на отдых в Турции в летний сезон 2021 года может оказаться ниже уровня 2019 года на треть.

Самое массовое и дешевое направление не показало какого-то колоссального прорыва — это говорит о том, что пока рано говорить о восстановлении отрасли, — заявила Ломидзе.

Она добавила, что ситуация могла быть иной, если бы направление не было закрыто для российских туристов с середины апреля до конца июня.

Ранее сообщалось, что стоимость туров для жителей России в 2021 году увеличилась на четверть по сравнению с показателем за 2020 год. Об этом также заявила Ломидзе. Она отметила, что некоторые направления подорожали ещё больше. В частности, это касается ОАЭ, Кубы и Греции. Там динамика роста цены превысила 25%.