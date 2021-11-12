«Ужасная ситуация»: Луговой рассказал о грядущем налогообложении майнинга

Лица, занимающиеся майнингом, сейчас находятся вне закона и должны быть обложены налогом, считает депутат Госдумы Андрей Луговой. Он предложил законопроект, который должен отрегулировать производство и обращение криптовалюты, в том числе и биткоина. Инициатива нашла отклик у председателя Госдумы Вячеслава Володина, и он поручил своему заместителю Алексею Гордееву сформировать межфракционную группу из профильных комитетов для её обсуждения. NEWS.ru расспросил Лугового о сути его предложения. Депутат рассказал, что вопрос о майнинге станет ключевым в обсуждении группы экспертов.

Дело в том, отметил парламентарий, что последние 12 лет всё, что касается криптовалют, — является предметом пристального внимания. И сегодня даже российские федеральные каналы бегущей строкой показывают курс биткоина наравне с евро, рублём и долларом.

Мы в 2020 году приняли закон о цифровых финансовых активах, но спустя полтора года можно смело говорить, что мы сделали лишь попытку начать разговор на эту тему, но, к сожалению, его не продолжили, — сказал Луговой NEWS.ru.

Законодатели дали базовое определение криптовалютам и установили возможность владения ею, но закона об организации обращения криптовалют в Российской Федерации до сих пор не принято, напомнил депутат. Он подчеркнул, что Россия находится на третьем месте в мире по производству биткоинов — 35 тысяч в год, на сумму более $2 млрд (по курсу на 11 ноября). А при капитализации мирового рынка криптовалюты в $3 трлн доля российского рынка — $208 млрд, что сопоставимо с капитализаций ведущих сырьевых компаний России вместе взятых.

Мы считаем, что сами создаём серую зону, которая оборачивается рядом неприятных последствий для государства, поэтому мы должны определиться. Либо мы запрещаем, либо двигаемся в сторону какого-то регулирования, — сказал Луговой.

Парламентарий также рассказал, что особенно заметно бесконтрольное производство биткоина на территории Иркутской области. И получается, что эти $2 млрд долларов производятся при некотором подобии перекрёстного субсидирования государства, с чем согласиться нельзя, по мнению депутата.

Что касается майнинга и производства биткоинов, то здесь вообще ужасная ситуация. Майнинг не облагается налогами и не является частью общероссийского классификатора предпринимательской деятельности. Чем вообще люди занимаются? Непонятно. Особенно это важно, когда дело касается того, когда отдельные физлица у себя в квартирах и гаражах пытаются его производить, — заявил Луговой.

Он отметил, что законопроект направлен на прозрачность бизнеса, защиту предпринимателей и дополнительные поступления в бюджет.

У нас есть концепция законопроекта, в котором представлены поправки в 259-й закон, и они касаются порядка обращения криптовалюты. Что касается налогообложения, то у нас в первом чтении принят законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Но, к сожалению, ко второму чтению никак не подошли. Мы этим вопросом как раз будем заниматься. И вопрос майнинга сейчас как раз является предметом дискуссии. То ли делать по майнингу отдельный законопроект, то ли вносить соответствующие поправки в 259-й закон, — подчеркнул Луговой для NEWS.ru.

Напомним, стоимость биткоина обновила рекорд на торгах и впервые превысила отметку в $68 тысяч. До этого цена биткоина достигла максимальной отметки в апреле — $64,85 тысячи. Эта криптовалюта дорожает второй месяц подряд. В прошлом месяце она выросла в цене примерно на 40% — до $61,3 тысячи с $43,82 тысячи.

В настоящий момент существующий закон, призванный регулировать производство и обращение криптовалюты, принципиально отличается от аналогичных актов в других странах. В законе нет регулирования для некоторых типов токенов и криптовалют с разным функционалом и сущностью. А под определение цифровой валюты могут подпадать, например, бонусы, а также используемые в электронной коммерции сертификаты. За рамками понятий остались многие виды деятельности, прежде всего, майнинг. О чём и было сказано.

Хотя от закона ожидали введения единого аппарата и понятийной правовой базы для всего криптовалютного рынка в целом. А в результате он стал основой исключительно для цифровизации российских активов, выпуска цифровых дубликатов ценных бумаг по российскому праву, которые сложно выводить на международный рынок.