Стоимость биткойна превышала $68 тысяч, обновив исторический максимум

Стоимость биткоина обновила рекорд на торгах и впервые превысила отметку в $68 тыс. Ранее ночью цена криптовалюты перешагнула отметку в $67 тысяч, свидетельствуют данные портала Coindesk.

Цена на самую популярную криптовалюту в мире вернулась к рекордным уровням, в очередной раз обновив исторический максимум. Так, в ходе торговой сессии криптовалюта достигала отметки в $68,343 тысячи по данным на 07:04 мск. На 9:07 мск цена биткойна составляет $67,992 тысяч.

Ранее сообщалось, что предыдущий рекорд был установлен 20 октября и составлял ровно $67 тысяч, до этого максимальная цена отмечалась в апреле и составляла $64,85 тысячи. Биткоин дорожает второй месяц подряд, в прошлом месяце криптовалюта выросла в цене примерно на 40% - до $61,3 тысячи с $43,82 тысячи.

Минэкономразвития предложило приравнять майнинг к предпринимательству и взимать с него налоги как с источника доходов. Он вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности, которое закреплено в Гражданском кодексе.