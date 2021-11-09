Утильсбор на новые электромобили могут повысить в девять раз

Минпромторг России предлагает повысить утилизационный сбор для электромобилей с начала 2022 года почти в девять раз для новых машин и в четыре раза для подержанных, однако для российских автомобилей он может быть компенсирован. Это следует из проекта постановления министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, составит не более 4,5 тысячи рублей в отношении новых автомобилей и не более 6,5 тысячи рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении, — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается в проекте, для нoвых электрокаров предлагается ввести коэффициент к базовой ставке в размере 14,4 (сейчас — 1,63), для машин старше трёх лет — 24,1 (сейчас 6,1). При этoм министерство рассчитывает, что увеличение ставок утильсбoра не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как будет компенсировано пропорциональным увеличением гoсподдержки программ стимулирования спроса.

Ранее сообщалось, что жители России смогут рассчитывать на скидку в 25% при приобретении локализованных электромобилей.