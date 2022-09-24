Украинские хакеры атаковали платежную систему «Мир»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украинские хакеры на фоне новостей о возможном отказе некоторых стран работать с платежной системой «Мир» начали масштабную DDoS-атаку на нее. Цель — перегрузить систему, вызвать сбой в обслуживании, пишет «Коммерсант».

До этого момента информации об уязвимости системы не было. Атаки на систему координируются, в том числе, через чаты проукраинских активистов. В банках утверждают, что атаки не прекращаются с начала спецоперации на Украине.

В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему «Мир», риски более чем реальны, — приводит издание слова неназванного эксперта в одной из профильных компаний.

В этом случае, по его словам, можно ожидать полного отказа эквайринга карт продолжительностью несколько часов. С 19 сентября с платежной системой «Мир» из-за опасения санкций со стороны США перестали работать турецкие банки, после от обслуживания карт отказались Вьетнам и Казахстан. Узбекистан сообщил о приостановке обслуживания карт «по техническим причинам».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам совместно с Москвой разработать альтернативу платежной системе «Мир».