Украинские еврооблигации обвалились до самых низких уровней с 2015 года

Украинские еврооблигации рухнули до самого низкого уровня с 2015 года, а нерезиденты сократили портфель гособлигаций страны на 1 млрд гривен или более $34 млн. Об этом сообщает «Экономическая правда», которая указывает, что доходность коротких еврооблигаций Украины, номинированных в долларе, в среду, 23 февраля, поднялась до 41,75%.

Это при том, отмечает портал, что ставки по шестимесячным облигациям внутреннего госзайма в долларе на последних аукционах Минфина составили 3,5%. Ставки быстро росли в течение дня, а также после обеда и по этому выпуску составляли 29%.

Такая динамика, указывает издание, аналогична для бумаг со сроком погашения с 2022 по 2033 год. Котировки обвалились на 6–13%, больше всего это отразилось на ценных бумагах с погашением в 2029–2033 годах.

Ранее курс евро поднялся до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные МосБиржи.