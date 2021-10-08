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Украина заявила о плане действий при прекращении транзита газа из России

12:14, 08 октября 2021
Украина заявила о плане действий при прекращении транзита газа из России Фото: Nord Stream AG/Global Look Press
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что у Киева есть план действий в случае, если транзит газа из РФ будет прекращён. По его словам, в этом случае речь может идти об импорте газа со стороны Европы, однако никаких других подробностей он не привёл, пишет РИА Новости.

У нас есть понимание, как диверсифицировать закупку газа в случае, если мы почувствуем, что количество или объём поставок со стороны РФ критически уменьшается, — сказал Галущенко, выступая в Верховной раде.

Ранее генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон потребовал сохранить транзит газа через страну в объёме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска «Северного потока — 2». Он добавил, что это решение должны поддержать все партнёры Украины на международной арене.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что увеличение транзита с нынешних 40 млрд кубов может оказаться невыгодным, поскольку новые способы поставки газа обойдутся России намного дешевле.

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