Украина стала главным получателем прибыли от транзита «санкционки» через РФ

https://static.news.ru/photo/75521d14-042f-11eb-9ffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина оказалась главным выгодоприобретателем от транзита санкционной продукции через территорию Россию, сообщил Центр развития цифровых платформ (ЦРЦП), разработавший систему отслеживания перевозок товаров.

В организации подсчитали, что после открытия Россией своих дорог для транзита украинские перевозчики смогли сэкономить порядка $13 млн. С марта 2020 года иностранные транспортные компании отправили через Россию свыше 4,4 тысяч рейсов с товарами, в отношении которых действуют санкции, пишет РБК.

Чаще всего перевозчики везут продовольственные товары. На мясо и мясные продукты приходится 37% всего транзита, на продукты из зерновых — 12%, «молочку» — 9%, фрукты и орехи составляют 5%, какао — 4%, рыба и рыбные продукты — 2%.

Российские дороги стали приносить Украине прибыль с июня 2019 года, когда они были открыты по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства тогда отметил, что не возражает против того, чтобы через Россию провозилась продукция, в отношении которой с 2014 года действуют ограничения в рамках российских контрсанкций. Однако Путин поставил условие: все товары должны тщательно отслеживаться при помощи специальных систем.

Как сообщал NEWS.ru, вице-премьер Виктория Абрамченко в мае 2020 года обратила внимание на то, что санкционная продукция всё еще продолжает поступать в Россию, где продаётся под видом легальной. Абрамченко направила в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхоз письмо, в котором призвала эти ведомства подготовить предложения по устранению этой проблемы.

При этом нельзя сказать, что власти России никак не борются с поставками «санкционки». В 2019 году Россельхознадзором были введены временные ограничения на поставку из Белоруссии яблок и груш из-за подозрения в реэкспорте. Ведомство не исключало запрета на ввоз пекинской капусты, шампиньонов и клубники из Белоруссии в РФ.