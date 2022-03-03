Украина получит от Всемирного банка матпомощь на сумму $3 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк совместно занимаются разработкой пакета финансовой поддержки Украины. Её размер составит $3 млрд. Об этом говорится в совместном заявлении, которое приводит РБК.

Мы готовим пакет поддержки в размере $3 млрд в ближайшие месяцы начиная с операции по поддержке бюджета с быстрым предоставлением средств на сумму не менее $350 млн, — говорится в сообщении.

В дальнейшем будет оказана поддержка в сфере здравоохранения и образования на сумму $200 млн с быстрым предоставлением средств.

Ранее стало известно, что Украина в экстренном порядке запросила у МВФ финансирование в связи с проведением Россией военной спецоперации на территории страны. МВФ изучает возможность выделить Киеву финансовую поддержку на $2,2 млрд, отметила директор фонда Кристалина Георгиева.

26 февраля президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь в размере $600 млн, в том числе на оборону $350 млн.

Ранее сообщалось, что власти Германии выделили €15 млн гуманитарной помощи Украине. Об этом рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По словам дипломата, республика должна позаботиться, чтобы жители Украины смогли быстро получить всё самое необходимое

Некоторое время назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том. что страны-партнёры оказали Украине военную помощь общей стоимостью $1,5 млрд. Сообщалось, что поставки вооружения Украине из США проходят в рамках помощи на сумму в $200 млн, которая была одобрена Белым домом. По данным Минобороны Украины, общий объём поставок из-за океана составит около 45 рейсов. Кроме США, вооружения Киеву поставляли Великобритания, Канада, Турция, Польша и другие страны.