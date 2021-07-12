Украина не исключила полного прекращения транзита российского газа

Компания «Оператор ГТС Украины» рассматривает сценарий полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины с последующим демонтажем труб. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава компании Сергей Макогон.

Макогон не исключил , что «Газпром» может демонтировать трубы на своей территории, чтобы не допустить возможности дальнейшего транзита газа через территорию Украины.

Объёмы транспортировки газа через центральный коридор снизились после того, как «Газпром» перебросил основные объёмы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток — 2». Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину для оптимизации мощностей.

Ранее стало известно, что украинцев призвали готовиться «ползти на коленях» в Москву за газом. Политолог допустил, что Украину ждёт дефицит газа после ввода в строй газопровода «Северный поток — 2».

Тем не менее глава ГТС заявил, что представители украинской газотранспортной системы продолжат бороться за сохранение транзита и против «Северного потока — 2». Он выразил уверенность, что маршрут предстоит сертифицировать, а это требует выполнения жёстких норм европейского энергетического законодательства. Следить за этими и другими формальностями будут не только украинские власти, но и Польша.