Угрозы США по «Северному потоку — 2» назвали психологической атакой

https://static.news.ru/photo/c21d939a-9042-11eb-9690-96000091f725_660.jpg Фото: J.Koehler/imago-images.de/Global Look Press

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил, что санкционные угрозы Вашингтона по «Северному потоку — 2» стали психологическим давлением на ФРГ и другие европейские страны. По его словам, у Белого дома нет чёткого плана действий.

Нынешняя нерешительность США является попыткой «сыграть на нервах» у европейцев, отметил Камкин.

На мой взгляд, американцы введут рестрикции против отдельных европейских и немецких компаний. Однако первый пакет мер будет носить, скорее всего, демонстративный характер. Главный вопрос заключается в том, пойдут ли Соединённые Штаты дальше, — сказал эксперт для RT.

При этом значительные ограничения со стороны США могут серьёзно ударить по немецкому бизнесу. Однако тогда Европа ответит зеркально, уверен эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация лидера США Джо Байдена должна пойти на жертвы в вопросе строительства газопровода «Северный поток — 2» для укрепления отношений с таким союзником, как ФРГ. Так считает глава исследований в сфере внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шакки. По её мнению, если Белый дом хочет противостоять КНР, нужно чем-то пожертвовать для сохранения партнёрства с Берлином.