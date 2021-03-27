Байдену предложили пойти на жертвы в вопросе «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/bf049f20-8fe1-11eb-a9a6-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Администрация лидера США Джо Байдена должна пойти на жертвы в вопросе строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) для укрепления отношений с таким союзником, как ФРГ, считает глава исследований в сфере внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шакки.

По её мнению, если Белый дом хочет противостоять КНР, нужно на что-то закрыть глаза, пожертвовать для сохранения партнёрства с Берлином.

Она подчёркивает, что возрождение глобального лидерства Вашингтона нельзя реализовывать за счёт «ближайших друзей страны». Эксперт отмечает, что главным недостатком внешней политики США эпохи экс-президента Барака Обамы стало «высокомерное предположение, что другие государства не осознают своих интересов», говорится в статье аналитика в журнале The Atlantic. Шакки сочла «атавизмом сопротивление США СП-2 на фоне интеграции европейских рынков газа».

Администрация Байдена должна пойти на компромисс по «Северному потоку — 2», заручиться уступками, которые успокоят Центральную Европу и Украину, а затем забыть эту устаревшую обеспокоенность. Отнюдь не показывая, что «Америка вернулась», наша бескомпромиссная позиция препятствует углублению союзнического взаимодействия по более важным проблемам, — заявила Шакки.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте. Энтони Блинкен подчёркивал, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в этом направлении.

Как писал NEWS.ru, строительство стратегически важного для РФ газопровода «Северный поток — 2» будет завершено уже в этом году. С таким заявлением выступил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.