Обещано достроить: «Северный поток — 2» запустят до конца года

Строительство стратегически важного для РФ газопровода «Северный поток — 2» будет завершено уже в этом году. С таким заявлением выступил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Однако насколько реальны шансы российского концерна уложиться в срок и что Москва сможет противопоставить новым санкционным вызовам со стороны Вашингтона — в материале NEWS.ru.

Как заявил Зубков, сейчас готово 90–92% проекта. Но оставшиеся 8% могут стать довольно проблематичными. Строительство возобновилось лишь в феврале после более года простоя.

Marius Becker/dpa/Global Look Press

Вместе с тем, если строительные работы будут идти в нормальном режиме и новых перебоев из-за геополитики не будет, то завершение проекта «Северный поток — 2» в этом году выглядит вполне реалистичным. Другое дело, что нельзя на 100% быть уверенным в том, что новых политических препятствий не появится.

Как заявил NEWS.ru директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин, планы компании — реальные.

Сама укладка трубы должна завершиться в ближайшие месяцы, ну, и дальше встаёт вопрос о сертификации и так далее. В плане того, что может помешать, то тут вопрос остаётся прежним — сохраняются определённые геополитические риски. В том числе в плане американских санкций и взаимодействия с европейскими партнёрами. Вячеслав Кулагин директор Центра изучения мировых энергетических рынков​​ директор Центра изучения мировых энергетических рынков​​

Но опять же, это риски, которые в малой степени затрагивают вопрос строительства. Тут, скорее, попытка была договориться об определённых условиях и ограничениях на ввод в эксплуатацию, но при этом немецкая сторона все эти инициативы не поддержала.

Честно говоря, мне кажется, что для той же американской администрации было бы проще, если бы «Северный поток — 2» был побыстрее достроен. Потому что это немного избавило бы американскую администрацию от необходимости объяснять, почему они не могут этому помешать или принять какие-то действия, — сказал собеседник портала.

По оценкам директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, первую нитку «Газпром» завершит летом, а осенью — вторую.

Начнут испытания первой нитки, если дефектов не обнаружат, то есть шанс, что к концу года её запустят. Ну и соответственно, будут испытывать вторую нитку. Сергей Правосудов гендиректор Института национальной энергетики гендиректор Института национальной энергетики

Он считает, что строительству, по большому счёту, могут помешать только дефекты, а не геополитика.

Последние годы строительство «Северного потока — 2» привлекало к себе пристальное внимание и критику со стороны США. В Белом доме считают, что этот проект России является угрозой энергобезопасности для всей Европы. Вашингтон уже вводил несколько санкционных пакетов против газопровода, также страна увеличила объём поставок своего СПГ, чтобы занять часть европейского рынка.

Ожидается, что «Северный поток — 2» будет поставлять газ гражданам и предприятиям Германии, а также другим странам Западной Европы. Изначально ожидалось, что проект успеют запустить к концу 2019 года, но Россия лишилась возможности работать дальше с иностранными трубоукладчиками, которые участвовали в строительстве проекта.